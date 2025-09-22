Ставку по семейной ипотеке для семей с тремя детьми хотят сделать еще меньше
Депутат Сергей Миронов предлагает еще больше снизить ставку семейной ипотеки для семей с двумя и тремя детьми в рамках разработки дифференцированных ставок.
«Для семей с двумя детьми опустить ставку до 3%, с тремя – до 2%, а молодым многодетным родителям в возрасте до 35 лет — выдавать беспроцентные ссуды», — заявил Миронов.
Также, по его словам, фракция СРЗП предлагает ввести механизм частичного погашения ипотеки при рождении детей:
500 тысяч рублей при рождении первого ребенка;
600 тысяч рублей – второго;
700 тысяч рублей – третьего.
Напомним: замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что Минфин рассматривает механизм введения ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье.
кто в курсе, хоть одна инициатива этого неугомонного миронова была осуществлена?