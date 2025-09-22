Ставку по семейной ипотеке для семей с тремя детьми хотят сделать еще меньше

Для семей с двумя детьми ставку предлагается опустить до 3%, с тремя – до 2%. Молодым многодетным родителям до 35 лет вообще давать беспроцентный кредит.

Депутат Сергей Миронов предлагает еще больше снизить ставку семейной ипотеки для семей с двумя и тремя детьми в рамках разработки дифференцированных ставок.

«Для семей с двумя детьми опустить ставку до 3%, с тремя – до 2%, а молодым многодетным родителям в возрасте до 35 лет — выдавать беспроцентные ссуды», — заявил Миронов.

Также, по его словам, фракция СРЗП предлагает ввести механизм частичного погашения ипотеки при рождении детей:

500 тысяч рублей при рождении первого ребенка;

600 тысяч рублей – второго;

700 тысяч рублей – третьего.

Напомним: замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что Минфин рассматривает механизм введения ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье.