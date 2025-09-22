ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Ипотека

Ставку по семейной ипотеке для семей с тремя детьми хотят сделать еще меньше

Для семей с двумя детьми ставку предлагается опустить до 3%, с тремя – до 2%. Молодым многодетным родителям до 35 лет вообще давать беспроцентный кредит.

Депутат Сергей Миронов предлагает еще больше снизить ставку семейной ипотеки для семей с двумя и тремя детьми в рамках разработки дифференцированных ставок.

«Для семей с двумя детьми опустить ставку до 3%, с тремя – до 2%, а молодым многодетным родителям в возрасте до 35 лет — выдавать беспроцентные ссуды», — заявил Миронов.

Также, по его словам, фракция СРЗП предлагает ввести механизм частичного погашения ипотеки при рождении детей:

  • 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка;

  • 600 тысяч рублей – второго;

  • 700 тысяч рублей – третьего. 

Напомним: замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что Минфин рассматривает механизм введения ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье.

Автор

Яна Поликарпова
Зарплата

💼 ФНС сверяет зарплаты по новым показателям — что это значит для нас?

ФНС теперь сверяет данные 6-НДФЛ и РСВ со среднеотраслевыми зарплатами по регионам (по новым данным Росстата). Если выплаты ниже отраслевых на 35% и больше — это уже «тревожный звоночек»: вызовы на комиссии, допросы сотрудников о реальных доходах и доначисления.

Комментарии

1
  • bogdanovv

    кто в курсе, хоть одна инициатива этого неугомонного миронова была осуществлена?

Главная Тарифы