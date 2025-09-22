⚖️ Если не выплатили присужденный средний заработок – приостановить работу нельзя

Сотрудник имеет право не выйти на работу, если задерживают зарплату. А если не платят взысканные судом средства – такого права нет.

Работника уволили, и он обратился в суд. Суд восстановил его в должности и взыскал в его пользу средний заработок за время приостановки работы и вынужденного прогула.

Компания не выплатила вовремя эти суммы, и работник опять приостановил работу и обратился в суд с требованием взыскать средний заработок за время второй приостановки.

Но в этот раз суды его не поддержали.

В определении 7-го КСОЮ от 07.08.2025 по делу N 88-10538/2025 указали, что невыплата денег, которые взыскал суд, не может быть основанием для приостановки работы. Такое право есть у работника только при задержке зарплаты.

Поэтому требование работника оставили без удовлетворения.

