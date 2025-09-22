Какие налоги будут в уведомлении по ЕНП, сотруднику переплатили отпускные — что делать, как компенсировать расходы на питание: экспертные разборы за неделю

💼 ФНС сверяет зарплаты по новым показателям — что это значит для нас?

ФНС теперь сверяет данные 6-НДФЛ и РСВ со среднеотраслевыми зарплатами по регионам (по новым данным Росстата). Если выплаты ниже отраслевых на 35% и больше — это уже «тревожный звоночек»: вызовы на комиссии, допросы сотрудников о реальных доходах и доначисления.