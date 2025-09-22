ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
Какие налоги будут в уведомлении по ЕНП, сотруднику переплатили отпускные — что делать, как компенсировать расходы на питание: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 15 по 21 сентября 2025 года.

  1. Как рассчитать компенсацию за задержку заработной платы. Мини-курс

  2. Инвентаризация МПЗ: особенности и порядок, проводки

  3. Работник сменил прописку: что делать работодателю. Мини-курс

  4. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2025 года

  5. Как компенсировать работникам расходы на питание. Мини-курс

  6. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности: как проводится, особенности

  7. Изменения осени-2025 для бухгалтера. Конспект вебинара с видео

  8. Что делать, если сотруднику переплатили отпускные. Мини-курс

  9. Налоговая инспекция требует документы, которых нет: что делать

  10. Когда можно вернуть деньги за туристическую путевку и как это сделать. Мини-курс

  11. НДФЛ с продажи долей в уставном капитале ООО в 2025 году

Автор

Яна Поликарпова
Зарплата

💼 ФНС сверяет зарплаты по новым показателям — что это значит для нас?

ФНС теперь сверяет данные 6-НДФЛ и РСВ со среднеотраслевыми зарплатами по регионам (по новым данным Росстата). Если выплаты ниже отраслевых на 35% и больше — это уже «тревожный звоночек»: вызовы на комиссии, допросы сотрудников о реальных доходах и доначисления.

Начать дискуссию

