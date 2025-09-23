Законопроект-2025 о круглогодичном призыве в армию поддержало Правительство

Правительство поддерживает законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа Президента, но при условии его доработки ко второму чтению.

Авторы инициативы – депутаты Андрей Картаполов и Андрей Красов. Согласно пояснительной записке, изменения вносят для систематизации работы военкоматов, а отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.

Кабмин уточнил, что при разделении понятий призыва граждан на военную службу и отправки призывников к местам ее прохождения нужно внести корреспондирующие изменения в п. 1 ст. 26 закона о воинской обязанности и военной службе в части состава мероприятий призыва граждан на военную службу.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

