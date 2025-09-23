🍺 До 1 декабря 2025 смягчили требования по маркировке пива и слабоалкогольных напитков

Кабмин временно убрал требование об обязательном представлении электронных УПД на проверку перед реализацией пива и слабоалкогольных напитков.

Правительство смягчило требования к представлению электронных УПД на проверку перед реализацией пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке. Это утверждено постановлением от 13.09.2025 № 1415.

Согласно действующим правилам маркировки пива и слабоалкоголки, предусмотрен поэтапный переход на обязательную маркировку таких товаров.

С 1 сентября 2025 года до отгрузки покупателю пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке поставщик должен прислать электронный УПД, подписанный УКЭП, на проверку в информационную систему мониторинга самостоятельно или через оператора ЭДО.

Такое же требование с 1 сентября действует для:

перемещения пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке между структурными или обособленными подразделениями;

вывоза пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке за пределы РФ.

Но теперь в правила маркировки внесены дополнения, согласно которым в период с 1 сентября до 1 декабря 2025 года эти требования выполняют при наличии технической возможности.

То есть, если технической возможности не было, то требование можно не выполнять, и оборот такой продукции может проходить без передачи сведений об обороте до окончания срока годности.

Поправка действует до 1 декабря 2025 года для компаний и ИП, у которых нет технической возможности по передаче электронных УПД.

С 1 декабря 2025 года отгрузку продукции придется проводить только при получении положительного ответа от информационной системы мониторинга о проверке УПД.

Постановление уже вступило в силу и распространяется на правоотношения с 1 сентября 2025.