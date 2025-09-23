ФНС рассказала, как бесплатно получить справку об отсутствии статуса ИП

Россияне могут бесплатно получить справку о том, что они не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя. Для этого есть электронный сервис ФНС, он предоставит документ в электронном виде.

При устройстве на работу государственным служащим или для получения пособий могут запросить справку о том, что человек не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Получить документ можно бесплатно с помощью сервиса ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». Чтобы запросить информацию, достаточно указать ИНН. Запрос обработают и сформируют справку, которую можно скачать. Об этом сказано на сайте ФНС.

Документ будет в формате PDF и заверен усиленной квалифицированной электронной подписью. Он равнозначен справке на бумажном носителе, подписанной должностным лицом.

Если есть регистрация в качестве ИП, то сервис предложит сформировать выписку из реестра (ЕГРИП), где будет указана дата регистрации. Такая выписка тоже формируется бесплатно.