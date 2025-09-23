Эффективность проверок по индикаторам риска составляет 87%, а обычных плановых проверок – не более 78%

Сенатор рассказал о разных моделях проверок. Риск-ориентированный подход хотят внедрить на всех уровнях власти.

Внедрение в России сквозной модели контроля повысит эффективность надзорной деятельности, считает глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Сенатор рассказал, что сейчас плановые проверки проводят только на объектах высокого риска, а для остальных категорий есть профилактические визиты.

Тимченко указал, что более 80% проверок приходятся на федеральный уровень. Он считает, что нужно обеспечить сквозную реализацию риск-ориентированного подхода на всех уровнях власти, потому что региональный и муниципальный контроль охватывают значимые виды деятельности.

По данным сенатора, эффективность проверок по индикаторам риска составляет 87,2%, а в некоторых случая достигает почти 100%. При этом для обычных плановых проверок этот показатель не превышает 78%.

После анализа эффективности число индикаторов риска в 2025 году уменьшили с 542 до 513, добавил Тимченко. Также он рассказал, что мониторить данные надзорным органам помогает искусственный интеллект.