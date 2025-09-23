ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
АУСН

Что делать, если утратили право на применение АУСН

После утраты права на АУСН нужно уведомить налоговую и выбрать режим налогообложения.

Налогоплательщик, который утратил право на применение АУСН, должен сообщить об этом в налоговую до 15 числа следующего месяца после нарушения условий применения спецрежима.

Региональное УФНС напомнило, какие условия нужно соблюдать для применения автоУСН:

  • работников – не более 5 человек;

  • годовой доход – не более 60 млн рублей;

  • остаточная стоимость ОС – не более 150 млн рублей;

  • расчетные счета открыты только в уполномоченных банках;

  • зарплату платят только в безналичной форме;

  • не применяют другие спецрежимы.

Вместе с уведомлением об утрате права на применение АУСН можно отправить уведомление о переходе УСН или ЕСХН. Документы отправляют в электронной форме через ЛК налогоплательщика или через банк.

Вернуться на АУСН можно будет с начала календарного года, уведомив налоговую не позднее 31 декабря прошлого года.

Если на АУСН перешли после начала календарного года, нельзя перейти на другой режим налогообложения в течение 12 календарных месяцев с даты начала применения этого спецрежима, предепредили налоговики.

