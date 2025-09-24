Разъяснение от ФНС: как платить транспортный налог при продаже или дарении автомобиля

Чтобы прежнему собственнику не платить налог за автомобиль, который он продал или подарил, важно проверить, что новый владелец перерегистрировал машину на себя.

Собственник, который продал или подарил автомобиль, должен платить транспортный налог до тех пор, пока новый владелец не перерегистрирует машину на себя. Учет прекращается только после снятия автомобиля в регистрирующем органе.

Сумма транспортного налога исчисляется налоговиками на основании сведений, которые они получают от органов по государственной регистрации транспортных средств.

«Иных оснований для прекращения взимания транспортного налога, за исключением случаев, когда транспортное средство не признается объектом налогообложения (в том числе находится в розыске), либо возникновения права на налоговую льготу, не установлено», — сказано на сайте ФНС.

Обязанность по уплате транспортного налога зависит не от фактического его наличия у налогоплательщика, а от регистрации автомобиля. Поэтому, если автомобиль продали по доверенности, то не отчуждения не будет, а значит транспорт останется зарегистрирован на прежнего владельца, которому придется платить налог.