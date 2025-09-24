В «Пятерочках» и «Перекрестках» можно подтвердить возраст с помощью мессенджера MAX

На кассах самообслуживания при покупках товара с возрастным ограничением теперь можно показать Цифровой ID из приложения MAX.

В магазинах сети Х5 покупатели смогут подтвердить возраст через Цифровой ID в приложении MAX. Сейчас применять этот способ можно в 18 «Пятерочках» и в 5 «Перекрестках». Позже число магазинов может увеличиться.

Чтобы подтвердить возраст при покупке товаров с ограничением 18+, нужно:

создать Цифровой профиль в мессенджере MAX;

отсканировать товар на кассе самообслуживания;

выбрать «Подтвердить возраст через MAX;

поднести QR-код Цифрового ID к считывателю.

Цифровой ID в пилотном формате запустили в мессенджере 15 сентября 2025 года. Этот сервис позволяет создавать аналог бумажных документов для подтверждения возраста, статуса студента или многодетного родителя. Об этом сказано в пресс-релизе компании VK.