В «Пятерочках» и «Перекрестках» можно подтвердить возраст с помощью мессенджера MAX

На кассах самообслуживания при покупках товара с возрастным ограничением теперь можно показать Цифровой ID из приложения MAX.

В магазинах сети Х5 покупатели смогут подтвердить возраст через Цифровой ID в приложении MAX. Сейчас применять этот способ можно в 18 «Пятерочках» и в 5 «Перекрестках». Позже число магазинов может увеличиться.

Чтобы подтвердить возраст при покупке товаров с ограничением 18+, нужно:

  • создать Цифровой профиль в мессенджере MAX;

  • отсканировать товар на кассе самообслуживания;

  • выбрать «Подтвердить возраст через MAX;

  • поднести QR-код Цифрового ID к считывателю.

Цифровой ID в пилотном формате запустили в мессенджере 15 сентября 2025 года. Этот сервис позволяет создавать аналог бумажных документов для подтверждения возраста, статуса студента или многодетного родителя. Об этом сказано в пресс-релизе компании VK.

