Наставникам могут дать налоговые льготы

Депутаты от СРЗП внесут в Госдуму на рассмотрение законопроекты о налоговых льготах и дополнительном ежегодном отпуске наставникам на производстве.

«Установить для наставников ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, но не менее четырех календарных дней», — говорится в пояснительной записке.

Депутат Сергей Миронов уточнил, что наставникам предлагается давать ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 14 календарных дней и ежегодный налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей.

Он напомнил, что в ТК уже добавлена статья, регулирующая труд наставников. Функции можно поручить работнику с его письменного согласия, содержание наставничества, сроки, форма выполнения обязанностей и оплата теперь указываются в трудовом договоре или допсоглашении.

«И все это правильно, только вот в федеральном законодательстве о конкретных льготах наставникам ничего не говорится», — уточнил Миронов.

Депутат добавил, что сейчас спортсмены и тренеры могут получить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 14 календарных дней. А наставник – это тот же тренер, но только не в спорте, а в сфере труда, уверен Сергей Миронов.