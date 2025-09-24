Федеральный инвестиционный налоговый вычет с 1 января 2026 года разрешат применять любому лицу в группе компаний

ФИНВ сможет применять любая компания, которая входит в одну группу с тем, кто делает капитальные вложения. Причем сфера деятельности такого получателя налогового вычета может быть любой.

Минфин подготовил поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы. Согласно изменениям, с 1 января 2026 года применять федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) сможет любое лицо, входящее в одну группу с налогоплательщиком, который делает капитальные вложения. Право на ФИНВ появится вне зависимости от отрасли.

По мнению Минфина, такой подход будет стимулировать инвестиции. Сказано на сайте министерства.

ФИНВ начал действовать с 2025 года, он уменьшает налог на прибыль на 3% от суммы расходов на основные средства (ОС). Вычет применяют к налогу, который подлежит зачислению в федеральный бюджет. Неиспользованный остаток может переносить на следующие периоды в течение 10 лет.

Недавно мы писали, что в I квартале 2025 сумма федерального инвестиционного налогового вычета составила меньше 2% от годового плана.