Федеральный инвестиционный налоговый вычет с 1 января 2026 года разрешат применять любому лицу в группе компаний
Минфин подготовил поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы. Согласно изменениям, с 1 января 2026 года применять федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) сможет любое лицо, входящее в одну группу с налогоплательщиком, который делает капитальные вложения. Право на ФИНВ появится вне зависимости от отрасли.
По мнению Минфина, такой подход будет стимулировать инвестиции. Сказано на сайте министерства.
ФИНВ начал действовать с 2025 года, он уменьшает налог на прибыль на 3% от суммы расходов на основные средства (ОС). Вычет применяют к налогу, который подлежит зачислению в федеральный бюджет. Неиспользованный остаток может переносить на следующие периоды в течение 10 лет.
Недавно мы писали, что в I квартале 2025 сумма федерального инвестиционного налогового вычета составила меньше 2% от годового плана.
