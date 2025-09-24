🎠 ИП не может быть «организацией культуры и искусства», а значит не имеет права на соответствующие налоговые льготы

ИП на УСН не освобождается от НДС при продаже билетов на аттракционы.

В письме от 14.08.2025 № 03-07-07/79292 Минфин разъяснил, может ли ИП на УСН применять освобождение от НДС при реализации билетов на аттракционы.

Согласно ст. 149 НК, от НДС освобождены операции по реализации входных билетов и абонементов на посещение аттракционов в зоопарках, океанариумах и парках культуры и отдыха, форма которых утверждена как бланк строгой отчетности, организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства.

При этом такими организациями считаются, в частности, парки культуры и отдыха, лектории и народные университеты, экскурсионные бюро (за исключением туристических экскурсионных бюро).

То есть от НДС освобождается реализация входных билетов на аттракционы, если билеты оформлены как БСО, а у компании указан соответствующий ОКВЭД.

Но эта льгота относится только к юрлицам, считает Минфин.

К такому выводу пришел Верховный суд в определении от 1 июля 2022 г. № 310-ЭС22-7391: подп. 20 п. 2 ст. 149 НК предусматривает освобождение от уплаты НДС только для юрлиц. Указанный пункт расширительному толкованию не подлежит.

То есть у ИП на УСН нет права на освобождение от НДС при продаже билетов, так как у него нет статуса «организации культуры и искусства».

Подробнее о том, кому положены льготы на УСН и как их получить, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь вести учет на спецрежиме, сможете рассчитывать средний заработок, начислять премии и надбавки, правильно оформлять кассовые чеки, работать с мигрантами и ЭДО с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 69%: 9 900 рублей вместо 31 790 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 октября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.