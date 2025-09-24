WB Банк будет выдавать кредиты под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Предприниматели смогут получить кредит в WB Банке и покрыть до 50% суммы с помощью механизма «зонтичного» поручительства.

В систему «зонтичных» поручительств Корпорации МСП теперь входить WB Банк. Он получил аккредитацию федерального института развития и может предоставлять средства малому и среднему бизнесу.

«Расширяя сеть банков-партнеров, мы даем возможность получить заемное финансирование на доступных условиях еще большему числу МСП для развития своего бизнеса», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

WB Банк начнет предлагать МСП свои условия по привлечению денег, помогать бизнесу работать и развиваться. Совмещая кредитные продукты с «зонтичными» поручительствами, предпринимателям будет проще решать свои задачи и расширять производство.

В 2024 году «зонтичное» поручительство обеспечило предприятиям примерно каждый десятый рубль дохода. По данным Корпорации МСП, благодаря этому инструменту предприятия в 2-3 раза быстрее наращивают выручку и активнее создают новые рабочие места.

«Зонтичное» поручительство покрывает до 50% от суммы банковского кредита и может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.