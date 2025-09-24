⚡ Уже сегодня в 15:00 мск экстренный вебинар: как подготовиться к НДС 22% с 2026 года

Минфин повышает ставку НДС с 2026 года, а для упрощенцев снижает лимит для уплаты НДС с 60 до 10 млн рублей. Вместе с экспертами разберитесь в том, что происходит и как бухгалтеру подготовиться к изменениям.

НДС является одним из самых сложных и контролируемых налогов. Переход на его уплату стал для упрощенцев серьезным испытанием, а теперь еще больше компаний и ИП на спецрежиме попадут под уплату НДС. Кроме того, ставку налога собираются повысить с 20% до 22%.

Ошибки в работе с НДС грозят крупными штрафами, проверками и доначислениями. Разбираемся в изменениях 2026: готовимся уже в 2025 году к переходу на работу с НДС на УСН.

Мы разберем:

✅ Суть изменений:

Повышение ставки НДС до 22% и снижение порога дохода для уплаты НДС при УСН с 2026 года: что сообщает Минфин.

Как новые правила повлияют на бизнес как на ОСНО, так и на УСН.

Расчет налоговой нагрузки.

✅ Практический план действий для бухгалтера прямо сейчас:

Работа с договорами: как быть с долгосрочными и «переходящими» контрактами, которые будут действовать после 2026 года? Менять ли цены и условия?

НДС-документы: на что обратить особое внимание в счетах-фактурах при новых ставках.

Формирование налогооблагаемой базы: как правильно применять разные ставки и избежать ошибок.

Особенности для «упрощенщиков»: еще раз подробно разберем, как теперь работать с НДС плательщикам на УСН, которые превысят новый лимит.

Вас ждет встреча с 5 спикерами:

Елена Балаклицкая — главный бухгалтер со стажем работы более 20 лет, специалист по составлению смет и работе с госзакупками. Главный редактор «Клерка».

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Наталья Горячая — предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи.

