Будет больше оснований для увольнения иностранного работника

При введении ограничений в регионе работодатели смогут увольнять иностранцев.

24 сентября 2025 Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который вводит новые основания для прекращения трудового договора с иностранцем.

В перечень оснований для расторжения ТД добавят случаи, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъектов РФ, принятых в соответствии с федеральным законодательством.

Сейчас власти регионов могут вводить лимиты на привлечение иностранных работников. Тогда работодатели обязаны сокращать численность мигрантов, иначе им грозит административная ответственность.

«Нарушение региональных ограничений влечет административную ответственность, тогда как отсутствие соответствующего основания в ТК не исключает риска признания увольнения незаконным со всеми правовыми последствиями. Законопроект направлен на устранение указанного пробела», — написали авторы инициативы.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.