Долю креативных индустрий в ВВП хотят увеличить до 6%. Прирост сектора уже превысил 3 трлн рублей
Минэкономразвития рассчитывает на увеличение доли креативных индустрий в ВВП страны до 6%.
Сейчас ведомство направляет регионам модельный закон для развития этой сферы.
По словам замминистра экономразвития Татьяны Илюшниковой, креативная экономика уже сопоставима с такими секторами как сельское хозяйство и строительство. Прирост отрасли за последние три года превысил 3 трлн рублей. Но 80% совокупной выручки компаний сосредоточено в 10 регионах страны.
«Одной из главных целей модельного закона является содействие регионам в адаптации федерального законодательства о развитии креативной экономики и формировании условий для ее более гармоничного развития», — пояснила Илюшникова.
Модельный закон закрепляет критерии отнесения физлиц, юрлиц и ИП к субъектам креативных индустрий, устанавливает порядок подтверждения этого статуса и ведения соответствующего реестра (см. новость про этот ФЗ).
Текст закона создали при участии представителей регионов. Он учитывает передовые практики в сфере развития креативной экономики, говорится в сообщении Минэкономики.
