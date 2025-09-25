ФНС: сколько МЧД нужно для взаимодействия с контрагентами, ведомствами и СФР

Для работы с ФНС и контрагентами можно использовать одну машиночитаемую доверенность, а для СФР понадобится отдельная.

В чате ФНС спросили – можно ли использовать одну МЧД для СФР, ФНС и электронного документооборота, или каждый раз нужна отдельная доверенность.

«Для взаимодействия с ФНС и с контрагентами можно использовать одну МЧД», — ответили налоговики.

А для взаимодействия со СФР нужна отдельная МЧД, так как СФР работает по своей форме.

