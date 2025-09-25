Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100 тысяч рублей без опыта

Если устали от однообразия, низких зарплат, работы в офисе и отсутствия интересных задач, то переход в маркетологи разом решает все четыре проблемы. Чаще всего маркетологи работают удаленно, им хорошо платят, а многие задачи требуют творческого решения. И конечно же вам очень поможет умение хорошо считать.

Без маркетинга нельзя полноценно развить бизнес. Любому собственнику, директору или ИП нужно знать, как продвинуть продукт, завоевать доверие клиентов и показать преимущества своего продукта для разных клиентов. Все эти задачи успешно решают маркетологи. Но на них сейчас огромный кадровый голод. Грамотных специалистов мало.

Узнайте, что нужно для работы маркетологом — приходите на бесплатный вебинар «Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100.000₽ без опыта». Он состоится уже сегодня в 13:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Маркетолог: кто это и какие есть направления работы в профессии. Почему маркетинг — топ-1 профессия для перехода в условиях цифровой экономики. Какие навыки действительно нужны, а чему учиться не обязательно. 4 самых востребованных направления для новичков. Где брать первые заказы (даже без портфолио).

Спикер — Алексей Добрусин, сертифицированный трекер ФРИИ, супервизор наставников Сколково, корпоративный трекер корпорации Контур, маркетолог с опытом работы 12 лет.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 13:00 мск!