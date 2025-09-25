Как заполнять декларацию по НДПИ с 1 сентября 2025 года

Изменения больше всего повлияли на тех, кто работает с концентратами и полупродуктами. Теперь их стоимость рассчитывается в зависимости от количества драгметалла в составе.

1 сентября 2025 года вступил в силу федеральный закон № 19-ФЗ от 28.02.2025. Он изменяет порядок расчета и учета некоторых видов добываемых полезных ископаемых.

Теперь действует новый порядок оценки стоимости концентратов и полупроводников, которые содержат драгметаллы. Показатель рассчитывается на основе количества каждого химически чистого драгоценного металла (в граммах) и его средней цены на мировом рынке. Такая цена выражается в рублях за грамм.

«Этот подход позволит более точно и справедливо рассчитывать налоги на добычу полезных ископаемых, которые содержат драгоценные металлы», — сказано на сайте ФНС.

Для всех концентратов и полупроводников с драгметаллами с 1 сентября 2025 действует налоговая ставка 6%. Раньше она была 6% для золота и 6,5% для серебра.

Из-за таких изменений нужно по-новому заполнять декларацию по НДПИ. В строке 010 раздела 2 следует указывать код вида добытого полезного ископаемого 13000, а в строке 140 — налоговую базу, которая рассчитывается по новому порядку с учетом оценки стоимости драгметаллов.