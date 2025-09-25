Стало известно, какие российские компании самые прибыльные в 2025 году

Сбербанк впервые стал самой прибыльной компаний в ежегодном рейтинге Forbes. По итогам 2024 года прибыль увеличилась почти на 5% — до 1,58 трлн рублей.

Раньше верхнюю строчку занимала компания «Роснефть», которая сейчас оказалась на втором месте. У бизнеса упала прибыль на 12% — до 1,34 трлн рублей. Снижение показателей объясняется влиянием неденежных факторов, в частности на статистику оказало влияние повышение налога на прибыль до 25%.

На третьем месте — «Газпром» с чистой прибылью 1,32 трлн рублей. Компания оправилась после рекордного убытка: рост выручки опередил увеличение расходов. Также «Газпром» заработал на снижении отрицательных курсовых разниц по валютным займам.

В топ-10 прибыльных компаний вошли:

Сургутнефтегаз — 923,3 млрд рублей;

Лукойл — 851,5 млрд;

ВТБ — 551,4 млрд;

Новатэк — 500,2 млрд;

Атомэнергопром — 351,4 млрд;

Татнефть — 308,9 млрд;

Полюс — 305,5 млрд.

В рейтинг попали 26 новых компаний, среди которых Wildberries. Чистая прибыль маркетплейса выросла более чем в 4 раза — до 98 млрд рублей.