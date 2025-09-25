Стало известно, какие российские компании самые прибыльные в 2025 году
Сбербанк впервые стал самой прибыльной компаний в ежегодном рейтинге Forbes. По итогам 2024 года прибыль увеличилась почти на 5% — до 1,58 трлн рублей.
Раньше верхнюю строчку занимала компания «Роснефть», которая сейчас оказалась на втором месте. У бизнеса упала прибыль на 12% — до 1,34 трлн рублей. Снижение показателей объясняется влиянием неденежных факторов, в частности на статистику оказало влияние повышение налога на прибыль до 25%.
На третьем месте — «Газпром» с чистой прибылью 1,32 трлн рублей. Компания оправилась после рекордного убытка: рост выручки опередил увеличение расходов. Также «Газпром» заработал на снижении отрицательных курсовых разниц по валютным займам.
В топ-10 прибыльных компаний вошли:
Сургутнефтегаз — 923,3 млрд рублей;
Лукойл — 851,5 млрд;
ВТБ — 551,4 млрд;
Новатэк — 500,2 млрд;
Атомэнергопром — 351,4 млрд;
Татнефть — 308,9 млрд;
Полюс — 305,5 млрд.
В рейтинг попали 26 новых компаний, среди которых Wildberries. Чистая прибыль маркетплейса выросла более чем в 4 раза — до 98 млрд рублей.
