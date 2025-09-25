ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика →
Ведение бизнеса

Стало известно, какие российские компании самые прибыльные в 2025 году

Впервые Сбер оказался на первой строчке рейтинга самых прибыльных компаний России.

Сбербанк впервые стал самой прибыльной компаний в ежегодном рейтинге Forbes. По итогам 2024 года прибыль увеличилась почти на 5% — до 1,58 трлн рублей.

Раньше верхнюю строчку занимала компания «Роснефть», которая сейчас оказалась на втором месте. У бизнеса упала прибыль на 12% — до 1,34 трлн рублей. Снижение показателей объясняется влиянием неденежных факторов, в частности на статистику оказало влияние повышение налога на прибыль до 25%.

На третьем месте — «Газпром» с чистой прибылью 1,32 трлн рублей. Компания оправилась после рекордного убытка: рост выручки опередил увеличение расходов. Также «Газпром» заработал на снижении отрицательных курсовых разниц по валютным займам.

В топ-10 прибыльных компаний вошли:

  • Сургутнефтегаз — 923,3 млрд рублей;

  • Лукойл — 851,5 млрд;

  • ВТБ — 551,4 млрд;

  • Новатэк — 500,2 млрд;

  • Атомэнергопром — 351,4 млрд;

  • Татнефть — 308,9 млрд;

  • Полюс — 305,5 млрд.

В рейтинг попали 26 новых компаний, среди которых Wildberries. Чистая прибыль маркетплейса выросла более чем в 4 раза — до 98 млрд рублей.

Автор

СКС Консалтинг

AML: что это такое в банковской системе, объясняем простыми словами

В статье разберем, зачем банкам нужны AML-процедуры, какие правила они обязаны соблюдать и какие технологии помогают выявлять подозрительные операции.

AML: что это такое в банковской системе, объясняем простыми словами

Начать дискуссию

Главная Тарифы