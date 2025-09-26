Работодателей могут обязать набирать инвалидов по квоте во все свои обособленные подразделения

Чтобы создать дополнительные рабочие места для инвалидов не только в головных офисах компаний, но и в региональных подразделениях, власти дадут регионам право устанавливать квоту для приема инвалидов в филиалы.

25 сентября 2025 года Госдума в первом чтении приняла законопроект об обеспечении трудовых гарантий инвалидов. Документ внесли депутаты и сенаторы.

Согласно проекту, работодателей, которые получили квоты на трудоустройство инвалидов, обяжут принимать на работу таких сотрудников в том числе в структурные подразделения компаний.

«Крупные компании, имеющие головной офис в одном регионе, часто не обеспечивают трудоустройство инвалидов в своих обособленных подразделениях, расположенных в других регионах. Это приводит к неравенству в доступе к рабочим местам для лиц с ограниченными возможностями», — сказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Ожидается, что изменения позволят субъектам РФ устанавливать квоту для приема на работу инвалидов для всех видов обособленных подразделений работодателей, на территориях которых они расположены.

По данным на 2024 год, число обособок с численностью свыше 35 человек составляло 48 832.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.