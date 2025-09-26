🤰 Для беременных предлагают сократить рабочий день с сохранением зарплаты

Депутаты считают, что 8-часовой рабочий день вреден для здоровья матери и ребенка.

Продолжительность рабочего дня для беременных женщин предложили сократить до шести часов с сохранением полной зарплаты. Такое обращение депутаты от СРЗП направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Предлагаем закрепить в ТК право беременной женщины на сокращенный рабочий день продолжительностью не более 6 часов с сохранением полной заработной платы», — пишут депутаты.

Эти меры снизят физические и психоэмоциональные нагрузки на организм беременной женщины, негативно влияющие на течение беременности из-за страха сокращения зарплаты или потери работы, считает один из авторов инициативы депутат Сергей Миронов.

По его словам, период беременности сопровождается значительной физиологической перестройкой, и работа в течение полного 8-часового рабочего дня сопряжена с рисками для здоровья матери и ребенка.

Депутат считает, что работодатели не обращают внимания на такие обстоятельства.

«Они вынуждают женщин во время беременности работать, как и прежде, а некоторые всеми неправдами даже пытаются добиться их увольнения по собственному желанию», — заявил Миронов.

Поэтому депутаты предлагают официально сократить продолжительность рабочего дня до ухода в декрет.