Депутат предложил маркировать продукты для борьбы со стелсфляцией

Если раньше производители уменьшали объем товара, сохраняя его цену, то теперь они меняют рецептуру, применяя более дешевое сырье. Чтобы покупатели делали осознанный выбор при покупках, депутат хочет маркировать такие товары.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой усилить контроль за производителями и ввести обязательную маркировку изменения рецептуры продуктов в сторону удешевления.

Стелсфляцией занимаются производители, чтобы сохранить цены на продукцию, но при этом сэкономить на ингредиентах, которые входят в состав. Привычное качество продуктов может измениться за счет более дешевого сырья.

Раньше более распространенным явлением была шринкфляция — когда при сохранении цены производители уменьшали вес или объем продукции. Однако сейчас на смену приходит более сложная и скрытная стелсфляция.

«Прошу рассмотреть возможность: усиления контрольных мероприятий в отношении производителей продуктов питания, в рамках которых предлагается уделять особое внимание не только соответствию веса и объема, но и проверке заявленного состава продукции, выявлению случаев необоснованного удешевления рецептур», — сказал Борис Чернышов.

Также он добавил, что нужно подготовить законопроект, который обяжет производителей размещать на упаковке четкую и заметную маркировку о том, что рецептура продукта изменилась в сторону удешевления. Это позволит потребителям делать более осознанный выбор.