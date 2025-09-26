Депутат предложил маркировать продукты для борьбы со стелсфляцией
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой усилить контроль за производителями и ввести обязательную маркировку изменения рецептуры продуктов в сторону удешевления.
Стелсфляцией занимаются производители, чтобы сохранить цены на продукцию, но при этом сэкономить на ингредиентах, которые входят в состав. Привычное качество продуктов может измениться за счет более дешевого сырья.
Раньше более распространенным явлением была шринкфляция — когда при сохранении цены производители уменьшали вес или объем продукции. Однако сейчас на смену приходит более сложная и скрытная стелсфляция.
«Прошу рассмотреть возможность: усиления контрольных мероприятий в отношении производителей продуктов питания, в рамках которых предлагается уделять особое внимание не только соответствию веса и объема, но и проверке заявленного состава продукции, выявлению случаев необоснованного удешевления рецептур», — сказал Борис Чернышов.
Также он добавил, что нужно подготовить законопроект, который обяжет производителей размещать на упаковке четкую и заметную маркировку о том, что рецептура продукта изменилась в сторону удешевления. Это позволит потребителям делать более осознанный выбор.
