При уходе за инвалидами I группы предложено давать дополнительный отпуск за свой счет

Сейчас отпуск без сохранения зарплаты можно взять не у каждого работодателя.

Главе Минтруда Антону Котякову направили письмо с предложением рассмотреть возможность предоставления ежегодного дополнительного отпуска россиянам, которые воспитывают ребенка-инвалида или ухаживают за инвалидом I группы.

Автор инициативы – депутат Сергей Миронов.

«Представляется необходимым внести изменения в ст. 263 ТК, дополнив ее прямой нормой следующего содержания: "Работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, являющимся инвалидом I группы, либо за ребенком-инвалидом, гарантируется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней"», — написал депутат.

Сейчас такой отпуск дают только в тех организациях, где это предусмотрено коллективным договором.