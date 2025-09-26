Как определить, когда операции создают налоговую базу по НДС

При подготовке деклараций бывает трудно определить дату выполнения работ и оказания услуг. Это важно сделать правильно, чтобы не допустить ошибок в базе по НДС.

Налоговая база по НДС может возникнуть как при движении средств по расчетным счетам и кассе, так и без движения — на дату отгрузки товаров, работ или услуг. Например, если в первом квартале 2025 года отгрузили товары, их стоимость нужно включить в базу по НДС за первый квартал, даже если за них еще не был оплаты.

Датой выполнения работ признают день, когда заказчик подписал акт приема выполенных работ. Дата реализации услуг — день их фактического оказания. Если услуга предполагает, что ее будут оказывать продолжительное время, то датой стоит считать последний день налогового периода, в котором она оказывается.

В случае, если работы или услуги были оказаны до 1 января 2025 года, то объекта налогообложения НДС при получении оплаты в 2025 году не будет. НДС не предъявляют покупателю, даже если услуги были оформлены после этой даты, но фактически оказаны до 1 января.

