С 2025 года доход в виде процентов по вкладам не относится к основной налоговой базе. Права на вычет нет

Заявить имущественный налоговый вычет по НДФЛ за 2024 год можно, а за 2025 будет нельзя.

Налоговую службу спросили – можно ли на доход по вкладам за 2024 год получить имущественный вычет.

«За 2024 год можно будет заявить имущественный вычет и использовать доход в виде процентов по вкладам», — ответили налоговики в чате ФНС.

Но с 1 января 2025 года доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках перестали относиться к основной налоговой базе, поэтому заявить имущественный вычет в декларации 3-НДФЛ в 2026 году не получится.