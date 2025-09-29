Силуанов перечислил последствия повышения НДС до 22% в 2026 году
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышение НДС с 20% до 22% позволит отказаться от негативных последствий «инфляционного финансирования дефицита бюджета». Это значит, что доходы от повышенного налога смогут укрепить финансовую систему, поддержать тренд на уменьшение инфляции, а также понизить ключевую ставку. Изменения позволят сократить процентные ставки по кредитам.
Ставку решили поднять из-за того, что такой сценарий окажет на экономику наименее негативное влияние по сравнению с другими вариантами.
«Повышение НДС позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики», — сказал Антон Силуанов.
Также он добавил, что увеличение НДС скажется на росте потребительских цен, но это влияние будет умеренным и ограниченным.
Кроме того, глава Минфина перечислил страны, где базовая ставка НДС составляет 22%. Это Словения, Италия. В Ирландии, Польше, Португалии, Словакии НДС на уровне 23%.
Недавно мы писали, что Кремль оценил повышение НДС как продуманное действие.
Начать дискуссию