Радиоэлектронный бизнес будет платить страховые взносы по тарифу 0%

Минфин понизит льготный тариф страховых взносов для представителей радиоэлектронной промышленности и освободит от взносов выплаты сотрудникам и ИП, которые служат на СВО.

Компаниям, которые работают в сфере радиоэлектронной промышленности, до 0% снизят единый пониженный тариф страховых взносов с выплат сотрудникам сверх единой передельной величины базы для исчисления взносов (ЕПВБ). Такие изменения подготовил Минфин в законопроекте для выполнения положений основных направлений налоговой политики.

Сейчас в радиоэлектронной промышленности платят взносы по льготному тарифу 7,6% в пределах ЕПВБ. В 2025 году все, что было сверх предельной величины базы уплачивалось по льготной ставке 7,6%. Об этом сказано на сайте Минфина.

Также от страховых взносов освободят выплаты сотрудникам, ИП и лицам, занимающимся частной практиков, которые проходят военную службу на СВО. При этом срок действия контракт не имеет значения.