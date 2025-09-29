Льготы по уплате страховых взносов на травматизм с выплат инвалидам сохранят на 2026 год

В Госдуму внесен законопроект-2025 о тарифах страховых взносов на травматизм.

В Госдуму внесен правительственный законопроект об установлении страховых тарифов на травматизм на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Согласно законопроекту, на 2026 год и на 2027 и 2028 годы страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будут платить в порядке и по тарифам, установленных действующим законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ.

Страховые тарифы на травматизм рассчитывают в процентах к суммам выплат, начисленных застрахованным работникам.

Также сохраняются условия установления и размеры тарифов, действовавших в 2025 году — 32 тарифа в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска.

Льготу по уплате страховых взносов для ИП, в части выплат инвалидам I, II или III групп, на следующие три года планируют сохранить. Взносы составят 60% от установленных размеров тарифов.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.