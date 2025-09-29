За внесение сведений об обороте товаров с маркировкой начнут брать пошлину

Правительство определит размер пошлины за внесение информации об обороте товаров в систему мониторинга.

29 сентября 2025 года в Госдуму внесли правительственный законопроект с поправками в налоговое законодательство. Согласно документу, с 1 января 2026 года установят государственную пошлину за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в государственную информационную систему мониторинга.

Пошлину будут удерживать:

после подачи заявления на получение средств идентификации товаров, но до внесения сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в государственную информационную систему мониторинга;

за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке. Точный размер госпошлины в законопроекте не указан, его позже установит правительство.

Кроме того, госпошлину перестанут брать за выдачу акцизных марок. Это связано с отменой маркировки акцизными марками алкоголя, который ввозят в РФ.