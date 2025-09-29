⚡️ Итоги дня: мошенники разводят девушек в день рождения, на россияне собираются потратить до 10 тысяч на распродажах, Wildberries хочет купить «Рив Гош»

Мошенники начали массово разводить девушек в день рождения. Они звонят именинницам под видом доставки и обещают привезти подарки и цветы от близких

Новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» может стать объединенная компания Wildberries & Russ ООО РВБ. Стороны договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5-6 млрд руб.

Более 30% опрошенных россиян собираются потратить до 10 тыс. рублей на ноябрьских распродажах в 2025 году. Лишь 6% респондентов готовы к тратам свыше 50 тыс. рублей.

Более половины опрошенных россиян тратят на отдых около 60% своей месячной зарплаты, 19% снизили траты в 2025 году. В среднем около 40% россиян планируют потратить на десятидневный отпуск до 150 тыс. рублей на одного человека. 34% укладываются в 50-100 тыс. рублей; 25% — 20-50 тыс. рублей.

В Россию впервые доставили 1 050 живых альпак из Чили. После прохождения обязательного карантина они отправятся в парки, зоопарки и фермерские хозяйства.

Количество онлайн-оплат в спортивных клубах и фитнес-центрах с 1 по 15 сентября 2025 года выросло на 21% относительно тех же чисел августа. Оборот увеличился на 19%, а средний чек не изменился и составил 6 112 рублей.

В Китае открыли первый магазин российских товаров под брендом «Сделано в России». Точка открылась 29 сентября 2025 года в Пекине в деловом районе SOHO. Помимо розничной торговли, магазин займется также продвижением продукции российского национального павильона.

Число вакансий превысило количество безработных, сказали в Счетной палате. Больше всего предложений о работе представлено в Москве (210,8 тыс.) и Московской области (116,8 тыс.), а меньше всего — в Ненецкой автономной области (0,1 тыс.).

Фейковые блогеры украли у россиян 300 млн рублей за год. Злоумышленники размещают фиктивные лотереи и розыгрыши в Telegram, используя логотипы компаний и образы медийных персон для повышения доверия.

В России вырос спрос на бюджетную электронику и технику (компьютеры, смартфоны, игровые приставки и так далее). В первом полугодии средний чек в категории составил 55,3 тыс. рублей, что на 27% ниже аналогичного периода прошлого года. На CDEK.Shopping за полгода потратили 528,1 млн на электронику из-за рубежа, что на 30,4% меньше в годовом выражении.

Доля российского вина в магазинах превысила 30%. Наибольший объем предложения российского вина приходится на ценовой сегмент от 500 до 1000 руб. за бутылку (47%), тогда как импортная продукция преимущественно представлена в диапазоне от 1000 до 2000 руб. за бутылку (46%).

Нарушителям правил тонировки не позволят избежать штрафа. Правительство подготовило законопроект, исключающий возможность для некоторых водителей не платить штрафы за чрезмерную тонировку стекол. Поправки затронут автовладельцев из Южной Осетии, Абхазии, Армении и Грузии, которые могут использовать свои автомобили на территории РФ сроком до полугода без регистрации.