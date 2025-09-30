Период получения пособия по безработице на размер пенсии не влияет

Во время получения пособия россияне не получают пенсионные баллы.

Сенатор Наталия Косихина рассказала, как влияет на пенсию период безработицы.

Хотя период получения пособия по безработице, участие в оплачиваемых общественных работах и переезд для трудоустройства по направлению службы занятости включается в страховой стаж, само пособие не облагается взносами СФР и не формирует пенсионные коэффициенты.

«Таким образом, период получения пособия напрямую не влияет на размер будущей пенсии», — пояснила Косихина.

Для получения пособия по безработице нужно зарегистрироваться в центре занятости, но при этом продолжить искать работу, уточнила она.

Максимальный срок выплаты пособия составляет шесть месяцев, а в некоторых случаях – три, напомнила сенатор.