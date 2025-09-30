♻️ С 1 марта 2026 меняются правила расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду

В правила добавили положения о расчете платы за НВОС при размещении и складировании искусственных грунтов, признанных отходами.

Правительство РФ меняет правила расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Постановление от 20.09.2025 № 1455 опубликовано на портале правовой информации.

Действующие правила расчета и оплаты НВОС утверждены постановлением кабмина от 31.05.2023 № 881.

В этот документ внесены положения о расчете платы за НВОС при размещении и складировании искусственных грунтов, признанных отходами.

Теперь в случае признания искусственных грунтов отходами платить должны:

Ситуация Кто платит При размещении искусственных грунтов на объектах размещения отходов или неиспользовании их в качестве сырья или продукции при производстве в течение 3 лет со дня производства Юрлица и ИП, которые произвели искусственные грунты При неиспользовании искусственных грунтов в качестве сырья или продукции при производстве в течение 3 лет со дня производства таких грунтов, а также при их размещении, признанных отходами, на объектах размещения отходов Юрлица и ИП, которым переданы искусственные грунты

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.