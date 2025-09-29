ФНС разъяснила типичные ошибки-2025 при уплате НДС на УСН

Налоговая служба опубликовала разъяснения о применении НДС компаниями на упрощенной системе налогообложения. С начала 2025 года бизнес с доходом свыше 60 млн рублей обязан уплачивать налог, а ошибки в учете приводят к штрафам до 40% и блокировке счетов.

С начала 2025 года бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходом свыше 60 млн руб. обязан уплачивать НДС. Новые правила вызвали рост числа ошибок, за которые предусмотрены штрафы до 40% от суммы недоимки, и возможную блокировку счетов.

К типичным нарушениям относятся:

Совмещение ставок . Компании на спецставках 5 или 7% одновременно применяют общие ставки 10 или 20%. Исключение — исполнение обязанностей налогового агента или экспорт.

Применение вычетов на спецставках . Право на вычет входного НДС есть только у налогоплательщиков на общих ставках.

Неотражение операций в декларации . Даже необлагаемые или освобожденные от налога сделки должны быть показаны в отчетности.

Неправильное определение лимитов дохода. Для расчета учитываются все поступления по кассовому методу, расходы не берутся во внимание.

Ошибки с авансами. При предоплате налог рассчитывается по формуле: 5/105, 7/107 или 20/120.

Отдельные вопросы связаны с совмещением спецставок и общей ставки 20% при исполнении роли налогового агента. ФНС уточнила: в таких случаях компании на УСН обязаны выставлять счета-фактуры по ставке 20%, удерживать налог и отражать его в книге продаж наряду с операциями по 5 или 7%.

Конкретизация допустимых ситуаций снижает риски ошибок и позволяет бизнесу точнее выстраивать налоговый учет.

С 2026 года круг плательщиков НДС на УСН расширится: порог дохода снизится до 10 млн руб. — это затронет около 15% всех упрощенцев.