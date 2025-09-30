Когда банки могут отказаться возвращать деньги со вклада

Если вклад безотзывный, то деньги с него не получится забрать, даже при потере процентов.

Несмотря на то, что банки по закону должны исполнять свои обязательства перед вкладчиками, иногда они могут отказать в возврате денег со вклада. Для этого не обязательно что-то нарушать.

Чаще всего причиной отказа становятся ограничения по договору. Например, если вклад безотзывный, то деньги не удастся получить раньше установленного срока, даже при потере процентного дохода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитика «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

Однако тут тоже есть свои исключения. Например, при тяжелой болезни или смерти вкладчика банк обязан вернуть все, что было на депозите.

Отказать в получении денег со вклада также могут, если в банке недостаточно наличных. Поэтому лучше заранее сообщить кредитной организации о желании забрать крупную сумму именно наличными.