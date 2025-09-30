ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Что точно не относится к персональным данным, какие у бизнеса есть права при выездных проверках — новинки в Клерк.Плюс с 29 сентября по 5 октября 2025

Редакция «Клерка» уже готовит новые разборы и мини-курсы, которые войдут в подписку Клерк.Плюс. Так у вас всегда будут под рукой быстрые и понятные ответы.

С 29 сентября по 5 октября 2025 года в подписке Клерк.Плюс появятся новые материалы.

Первый материал уже вышел — про персональные данные, и вы можете его прочитать. В мини-курсе показываем, как раз и навсегда понять, что относится к персональным данным, а что нет.

Также вы узнаете, сколько раз налоговая вправе осматривать помещения в рамках одной выездной. Имеют ли инспекторы право заходить второй раз? Разбираем судебный кейс, чтобы вы знали свои права.

Сейчас мы работаем над следующими темами:

  1. Что изменится в декларации 3-НДФЛ. Соберем все изменения, которые стоит учесть, чтобы не ошибиться при подаче.

  2. Кешбэк от банка — доход бизнеса или приятный бонус? Банк вернул проценты, а налоговая ждет от вас НДС? Мы разберем практику и дадим ясный ответ.

  3. Кто и когда может пройти медосмотр вне рабочего времени? Поясним, когда такой вариант возможен и что делать с оплатой.

  4. Как в РСВ отражать компенсации. Добавим таблицу — чтобы не тратить время на разгадывание инструкций.

  5. Бартер на ОСНО. Как учитывать и что делать с НДС. Практика для тех, кто готов к взаимозачетам.

  6. Характеристика с места работы в суд. Дадим образец и рекомендации, чтобы все выглядело солидно и убедительно.

  7. Письма Минфина и ФНС сентября, которые нельзя пропустить. Соберем в одном месте ключевые разъяснения за месяц, которые влияют на работу.

  8. Бартер на УСН. Бухгалтеры на упрощенке регулярно сталкиваются с бартерными сделками: товары или услуги в обмен без денег. Расскажем, как правильно показать это в учете.

Клерк.Плюс — это подписка на закрытую часть «Клерка» для бухгалтеров и предпринимателей. Это не просто доступ к базе, а целый набор инструментов для вашей работы:

  • Разборы — ежедневные материалы по новым законам, письмам и судебным делам. Коротко, по сути и с готовыми выводами.

  • Консультации — база из более чем 30 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций с удобным поиском по темам.

  • Мини-курсы — короткие видеоуроки с текстовыми конспектами, чтобы быстро освоить новые темы.

  • Конспекты вебинаров — вся польза живого эфира в удобном формате для чтения и сохранения.

Подробный анонс материалов, которые появятся в Клерк.Плюс, вы можете прочитать здесь.

Ярославна Евгенова
