Ошибку в счете-фактуре за 2024 год нужно исправлять 2024 годом

Если нашли ошибку, исправленный счет-фактуру регистрируют в книге продаж за тот налоговый период, в котором зарегистрировали документ с ошибкой.

Налоговики разъяснили порядок исправления ошибки в счете-фактуре.

Строительная компания в 2025 году обнаружила ошибку в акте приемки выполненных работ КС-2 за 2024 год – неправильно указали стоимость материалов. Строительный объект не закончен, договор не закрыт.

Вопрос: как делать корректировку – в текущем периоде и уменьшать сумму текущего КС-2 либо корректировать счет-фактуру в 2024 году.

«При изменении стоимости товаров в связи с исправлением ошибки, возникшей из-за неправильного указания данных, продавец выставляет покупателю исправленный счет-фактуру, который регистрируется в книге продаж за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован “ошибочный” счет-фактура (то есть за налоговый период 2024)», — ответили налоговики.

При регистрации исправленного счета-фактуры в книге продаж нужно опираться на п. 11 Правил ведения книги продаж, утвержденных постановлением Правительства от 26.12.11 № 1137, добавили представители ФНС.

