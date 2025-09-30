🎄 31 декабря предлагают сделать постоянным выходным

Обычно на последний день года переносят выходной с других дней, но так бывает не всегда.

Депутат Ярослав Нилов предложил сделать последний день года нерабочим на постоянной основе. Например, за счет переноса выходного с 8 января.

По его словам, в последние годы 31 декабря кабмин объявляет нерабочим днем «в ручном режиме».

«Предлагаю, чтобы не нарушать баланс выходных, праздничных и рабочих дней, например, 8 января сделать рабочим, перенести. И тогда бы, в соответствии с трудовым законодательством, с 31 декабря по 7 января включительно были бы нерабочие праздничные дни», — заявил Нилов.

В 2025 году 31 декабря (среда) уже объявлен нерабочим путем переноса выходных. Так же будет и в 2026 году.

Нилов напомнил, что в 2020 году Путин рекомендовал губернаторам сделать 31 декабря выходным днем. Но часть глав регионов не захотели принимать такое решение.

Нилов добавил, что 31 декабря на практике не может быть «нормальным рабочим днем». Поэтому предлагается закрепить за ним раз и навсегда статус выходного.

