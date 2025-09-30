Адвокатам по назначению от государства проиндексируют зарплаты с 1 октября 2025
Правительство постановлением от 11.08.2025 № 1191 проиндексировало размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда
С 1 октября 2025 года размер вознаграждения адвокатов вырастет в 1,076 раз.
С этой даты вознаграждение за один день участия составит:
Виды дел
Размер вознаграждения за работу, руб.
в рабочее время
в ночное время
в нерабочий праздничный или выходной день, включая ночное время
2667
3753
4156
2395
3233
3611
Рассматриваемые в закрытых судебных заседаниях или вне зданий соответствующих судов, по материалам проверки сообщений о преступлении или делам в отношении несовершеннолетних либо с участием несовершеннолетних потерпевших, не достигших 16 лет, в отношении лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, или лиц, которые в силу физических или психических недостатков не могут самостоятельно себя защищать
2128
2718
3078
В иных случаях
1861
2202
2544
