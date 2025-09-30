ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Адвокатам по назначению от государства проиндексируют зарплаты с 1 октября 2025

Выплаты адвокатам при уголовном судопроизводстве повышают на 5,1%.

Правительство постановлением от 11.08.2025 № 1191 проиндексировало размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда

С 1 октября 2025 года размер вознаграждения адвокатов вырастет в 1,076 раз.

С этой даты вознаграждение за один день участия составит:

Виды дел

Размер вознаграждения за работу, руб.

в рабочее время

в ночное время

в нерабочий праздничный или выходной день, включая ночное время

  • С участием присяжных;

  • рассматриваемые в ВС РФ;

  • подсудные апелляционным и кассационным судам общей юрисдикции, апелляционным и кассационным военным судам, верховным судам республики, краевым или областным судам, судам городов федерального значения, автономной области, автономного округа, окружным (флотским) военным судам

2667

 

3753

4156

  • В отношении трех или более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых);

  • в случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым деяниям;

  • по делам, объем материалов по которым составляет более трех томов

2395

3233

3611

Рассматриваемые в закрытых судебных заседаниях или вне зданий соответствующих судов, по материалам проверки сообщений о преступлении или делам в отношении несовершеннолетних либо с участием несовершеннолетних потерпевших, не достигших 16 лет, в отношении лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, или лиц, которые в силу физических или психических недостатков не могут самостоятельно себя защищать

2128

 

2718

3078

В иных случаях

1861

2202

2544

