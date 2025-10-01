Сокращение налоговых льгот 2026 для IT-отрасли согласовано – Шадаев
Глава Минцифры прокомментировал отмену льгот для IT-сферы с 2026 года.
«Подтверждаю наличие согласованных планов по увеличению для ИТ-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6% до 15% на оплату труда по году до предельной базы (2,76 млн рублей) и отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра», — цитирует министра ТГ-канал ведомства.
Он напомнил, что НДС увеличат для всех, и что для малого бизнеса отменяют целый ряд льгот.
Но поддержка для отрасли частично сохранится:
тарифы страховых взносов для ИТ-компаний будут в два раза ниже, чем для предприятий в других отраслях экономики;
льготы по налогу на прибыль,
льготная ипотека в регионах;
отсрочка от военной службы для сотрудников.
Бизнесу придется оперативно пересматривать и корректировать свои продуктовые планы развития, гибко адаптировать их под новые условия. Но отрасль твердо встала на ноги и способна пережить уменьшение льгот и продолжать двигаться уверенно вперед, заверяет Шадаев.
