Предприниматели могут уходить на кредитные каникулы с 1 октября 2025, даже если выручка не упала

Самозанятые и представители малого и среднего бизнеса смогут взять на шесть месяцев паузу в оплате кредитов.

Если предпринимателям нужна передышка в обслуживании кредитов, то с 1 октября 2025 года они могут в любое время получить отсрочку платежей. Кредитные каникулы будут доступны даже в случае, когда выручка не снизилась.

Максимальная сумма займа, по которому можно уйти на каникулы, зависит от размера бизнеса:

для самозанятых — 10 млн рублей;

микропредприятий — 60 млн;

малых компаний — 400 млн;

средних организаций — 1 млрд.

«Во время льготного периода бизнес освобождается от уплаты самого долга, но проценты будут начисляться по ставке, прописанной в договоре, и могут ежемесячно капитализироваться», — сказано на сайте Центробанка.

Уйти на каникулы можно раз в 5 лет, срок — 6 месяцев по каждому из кредитов, если их несколько.

Важно, что этот механизм распространяется на займы и кредиты, которые были выданы с 1 марта 2024 года.