Какие жалобы ФНС рассматривает в упрощенном порядке: перечень 2025

В УФНС по Мурманской области рассказали, какие жалобы налогоплательщиков ведомство может рассматривать в упрощенном порядке.

В основном они касаются оспаривания:

сальдо ЕНС в связи с неучетом (неверным учетом) при формировании совокупной обязанности налоговой декларации (расчета);

сообщения об отказе в исполнении заявления о распоряжении положительным сальдо единого налогового счета (ЕНС);

блокировки счетов в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и ИП;

Срок рассмотрения жалоб в упрощенном порядке составляет 7 рабочих дней со дня получения. Если по обращению поступили дополнительные документы, срок ее рассмотрения не изменится.

