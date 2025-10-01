Какие жалобы ФНС рассматривает в упрощенном порядке: перечень 2025
В УФНС по Мурманской области рассказали, какие жалобы налогоплательщиков ведомство может рассматривать в упрощенном порядке.
В основном они касаются оспаривания:
требований о представлении документов (информации), пояснений;
вызова на допрос свидетелем;
отказа в принятии налоговой декларации;
блокировки счетов в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и ИП;
сообщения об отказе в исполнении заявления о распоряжении положительным сальдо единого налогового счета (ЕНС);
бездействия по зачету (возврату) денежных средств;
требования об уплате задолженности;
решения о взыскании задолженности;
отказа в предоставлении отсрочки или рассрочки;
сальдо ЕНС в связи с неучетом (неверным учетом) при формировании совокупной обязанности налоговой декларации (расчета);
иных актов налоговых органов, действия или бездействия инспекторов.
Срок рассмотрения жалоб в упрощенном порядке составляет 7 рабочих дней со дня получения. Если по обращению поступили дополнительные документы, срок ее рассмотрения не изменится.
