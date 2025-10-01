ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
Новости ФНС

Какие жалобы ФНС рассматривает в упрощенном порядке: перечень 2025

Срок рассмотрения жалобы в упрощенном порядке составляет 7 дней.

В УФНС по Мурманской области рассказали, какие жалобы налогоплательщиков ведомство может рассматривать в упрощенном порядке.

В основном они касаются оспаривания:

  • требований о представлении документов (информации), пояснений;

  • вызова на допрос свидетелем;

  • отказа в принятии налоговой декларации;

  • блокировки счетов в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и ИП;

  • сообщения об отказе в исполнении заявления о распоряжении положительным сальдо единого налогового счета (ЕНС);

  • бездействия по зачету (возврату) денежных средств;

  • требования об уплате задолженности;

  • решения о взыскании задолженности;

  • отказа в предоставлении отсрочки или рассрочки;

  • сальдо ЕНС в связи с неучетом (неверным учетом) при формировании совокупной обязанности налоговой декларации (расчета);

  • иных актов налоговых органов, действия или бездействия инспекторов.

Срок рассмотрения жалоб в упрощенном порядке составляет 7 рабочих дней со дня получения. Если по обращению поступили дополнительные документы, срок ее рассмотрения не изменится.

