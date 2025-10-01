Минфин: когда уменьшение уставного капитала не увеличивает налог на прибыль

Суммы, оставшиеся в распоряжении компании, не облагаются, если уменьшили уставный капитал по предписанию закона или добровольно, чтобы он был меньше стоимости чистых активов.

Минфин разъяснил, когда в доходах для налога на прибыль не учитывают суммы уменьшения уставного капитала, от получения которых отказались акционеры, и они остались у АО.

Уменьшение уставного капитала акционерного общества не облагается налогом на прибыль только в предусмотренных законом случаях.

В письме от 20.06.2025 № 03-03-06/1/60336 ведомство напомнило, что такие суммы не учитывают в доходах, если общество уменьшило уставный капитал по таким причинам:

по предписанию закона № 208 об АО;

добровольно, потому что его величина превысила стоимость чистых активов по окончании отчетного года.

В других случаях суммы, не полученные акционерами, учитывают в составе внереализационных доходов для налога на прибыль: п. 16 ст. 250 НК.

Согласно закону об АО, общество обязано уменьшить уставный капитал, если:

к АО перешли неоплаченные акции, и они не реализованы в течение года (ст. 34 закона);

стоимость чистых активов стала меньше его уставного капитала по окончании отчетного года (ст. 35 закона);

АО выкупило акции у акционеров и не реализовало их в течение года (ст. 76 Закона).

