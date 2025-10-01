Кто платит НДФЛ за 2024 год с совокупного дохода свыше 5 млн рублей

Если доход физлица больше 5 млн рублей, нужно до 1 декабря 2025 доплатить НДФЛ.

Налоговики напомнили, кому придется доплатить НДФЛ за 2024 год. Это физлица, которые получили доход более 5 млн руб., в отношении доходов которых применяется ставка 15%. Даже если такой доход получен от одного налогового агента. Срок уплаты налога – не позднее 1 декабря 2025 года.

Повышенная ставка НДФЛ 15% применяется к доходам физлиц сверх 5 млн рублей. Исключение – доходы от продажи имущества, подарки, страховые выплаты по договорам страхования, пенсии и др.

По итогам года налоговики суммируют налоговые базы, пересчитывают НДФЛ по повышенной ставке и присылают физлицу уведомление на доплату налога.

«Для корректного исчисления совокупного дохода свыше 5 млн рублей при представлении деклараций по форме 3-НДФЛ необходимо правильно указывать реквизиты налогового агента (ИНН, КПП, код вида дохода, наименование источника выплат дохода, сумма дохода)», — отметила налоговая служба.

Окончательный размер налоговой ставки определят с учетом всех налоговых баз по доходам физлица за налоговый период на основании сведений от налоговых агентов и доходов в декларации 3-НДФЛ.

Если размер облагаемых доходов физлица от разных налоговых агентов превысит 5 млн рублей, НДФЛ с суммы превышения начислят по ставке 15%.

Заплатить налог на основании налогового уведомления нужно не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть налог за 2024 год нужно заплатить до 1 декабря 2025.