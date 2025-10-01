Разрешение на выезд ребенка из РФ можно будет оформить через Госуслуги

Сейчас для оформления документа на выезд ребенка за границу без родителей нужно идти к нотариусу.

Депутаты предлагают разрешить оформление через «Госуслуги» разрешения на выезд ребенка за границу. Соответствующий запрос направили главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Сейчас для оформления разрешения на выезд ребенка за границу без родителей нужен личный визит к нотариусу одного из родителей. Также у ребенка при пересечении границы без сопровождения должно быть кроме паспорта нотариально оформленное согласие на выезд от одного из законных представителей.

Внедрение цифрового механизма на Госуслугах облегчит доступ к такой услуге, сократит временные и финансовые издержки семей, повысит прозрачность и контроль за процессом, уверены депутаты.