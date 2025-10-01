❔ В налоговом уведомлении за 2024 год оказался объект, которого нет в собственности: что делать

Некоторое имущество может попасть в налоговое уведомление в 2025 году по ошибке. Если такое случилось, нужно обязательно обратиться в налоговую. Специалисты сделают перерасчет, но могут запросить документы, которые подтверждают сведения об имуществе.

Если в налоговом уведомлении оказалась неактуальная информация об имуществе, то ее нужно обновить. Для этого стоит обратиться в налоговую лично, с помощью личного кабинета налогоплательщика или через раздел «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС.

Налоговики проведут проверку и, если будут законные основания, сделают перерасчет налогов, а также изменят налоговое уведомление. При этом налоговый орган обязан запросить сведения, подтверждающие наличие оснований, влекущих перерасчет налога.

«При наличии оснований для перерасчета налога и формирования нового налогового уведомления налоговый орган в срок не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем еще на 30 дней) пересмотрит ранее начисленную сумму налога, сформирует (при наличии оснований) новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и направит ответ на обращение налогоплательщика (разместит его в личном кабинете налогоплательщика)», — сказано на сайте ФНС.

С 2025 года действует единый порядок перерасчета имущественных налогов: для этого ввели отдельную форму заявления о перерасчете, которую можно заполнить при обращении в налоговую или МФЦ.

Как только будет сформировано новое налоговое уведомление, оплатить налог нужно не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором проведен перерасчет.