❔ Можно ли отправить в ФНС анонимную жалобу: ответ налоговиков

При несогласии с решениями или действиями (бездействие) налоговых инспекторов или самого налогового органа, можно официально пожаловаться в ФНС.

У ФНС спросили, может ли кто-либо направить анонимную жалобу.

Специалисты ведомства пояснили, что согласно положения Налогового кодекса в жалобе должны быть указаны в том числе фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица, подающего жалобу. Или наименование и адрес организации, подающей жалобу.

Поэтому анонимки ФНС не рассматривает.

Автор

Анна Смирнова
