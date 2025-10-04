❔ Можно ли отправить в ФНС анонимную жалобу: ответ налоговиков
При несогласии с решениями или действиями (бездействие) налоговых инспекторов или самого налогового органа, можно официально пожаловаться в ФНС.
У ФНС спросили, может ли кто-либо направить анонимную жалобу.
Специалисты ведомства пояснили, что согласно положения Налогового кодекса в жалобе должны быть указаны в том числе фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица, подающего жалобу. Или наименование и адрес организации, подающей жалобу.
Поэтому анонимки ФНС не рассматривает.
