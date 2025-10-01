🔔 Начало уроков предлагают перенести на девять утра
В Госдуму внесли законопроект о переносе начало уроков в школах на 9.00. Также предлагается закрепить пятидневную учебную неделю.
Авторы инициативы – депутаты от ЛДПР.
В пояснительной записке напомнили, что начало занятий в 8:00 не является оптимальным.
«Даже в советское время занятия в школах начинались не ранее 8:30, а международные организации здравоохранения рекомендуют более позднее начало учебного дня для соответствия биологическим ритмам детей и подростков», — пишут авторы законопроекта.
Также документ предусматривает проведение в выходные и праздничные дни внеучебных мероприятий: культурных, спортивных и воспитательных. Такие занятия должны проводиться в формах, отличных от учебного занятия.
Один из авторов законопроекта депутат Сергей Леонов отметил, что у школьников сейчас высокая нагрузка: школа, домашние задания плюс занятия с репетиторами.
«При шестидневке невозможно спланировать нормальный семейный отдых, а одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления», — уверен Леонов.
Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
