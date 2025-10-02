Сумма налогового вычета по каждому из источников не может превышать сумму дохода

Для дохода с процентов по вкладам за 2024 год общая сумма вычета не должна превышать 210 тыс. рублей.

ФНС разъяснила порядок оформления налогового вычета при заполнении 3-НДФЛ.

Если у налогоплательщика были доходы с кодом 6014 (проценты по вкладам) от нескольких банков, сумма вычета по каждому из источников (банку) не должна превышать сумму дохода, пояснили налоговики.

Общая сумма вычета в декларации за 2024 год при этом не должна превышать 210 тыс. рублей.